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Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 76, пострадали более 400 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Турции в результате землетрясения в семи провинциях погибли 76 человек, пострадали 440.
Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на последние данные управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Эти данные уточняются. Власти в некоторых провинциях заявили, что общее число жертв пока назвать затруднительно, ситуация оценивается как крайне серьезная.
Минувшей ночью эпицентром мощного землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарджик в Кахраманмараше на юго-востоке страны. Власти сообщали о многочисленных разрушениях. Так, в турецкой Малатье обрушились 130 зданий, под завалами могут находиться люди.
В МВД Турции сообщили, что объявленный в стране уровень тревоги предусматривает международную помощь.
В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили, что обращений от россиян в связи с ЧС не получали, пишут РИА Новости.
Ранее также сообщалось о жертвах и разрушениях в Сирии.
По последним данным СМИ, в трех провинциях Сирии погибли более 110 человек, около 500 получили ранения. Информация о жертвах уточняется, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на последние данные управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Эти данные уточняются. Власти в некоторых провинциях заявили, что общее число жертв пока назвать затруднительно, ситуация оценивается как крайне серьезная.
Минувшей ночью эпицентром мощного землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарджик в Кахраманмараше на юго-востоке страны. Власти сообщали о многочисленных разрушениях. Так, в турецкой Малатье обрушились 130 зданий, под завалами могут находиться люди.
В МВД Турции сообщили, что объявленный в стране уровень тревоги предусматривает международную помощь.
В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили, что обращений от россиян в связи с ЧС не получали, пишут РИА Новости.
Ранее также сообщалось о жертвах и разрушениях в Сирии.
По последним данным СМИ, в трех провинциях Сирии погибли более 110 человек, около 500 получили ранения. Информация о жертвах уточняется, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
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