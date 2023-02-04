Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 76, пострадали более 400 человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Турции в результате землетрясения в семи провинциях погибли 76 человек, пострадали 440.Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на последние данные управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Эти данные уточняются. Власти в некоторых провинциях заявили, что общее число жертв пока назвать затруднительно, ситуация оценивается как крайне серьезная.Минувшей ночью эпицентром мощного землетрясения магнитудой 7,4 стал район Пазарджик в Кахраманмараше на юго-востоке страны. Власти сообщали о многочисленных разрушениях. Так, в турецкой Малатье обрушились 130 зданий, под завалами могут находиться люди.В МВД Турции сообщили, что объявленный в стране уровень тревоги предусматривает международную помощь.В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили, что обращений от россиян в связи с ЧС не получали, пишут РИА Новости.Ранее также сообщалось о жертвах и разрушениях в Сирии.По последним данным СМИ, в трех провинциях Сирии погибли более 110 человек, около 500 получили ранения. Информация о жертвах уточняется, сообщили в министерстве здравоохранения страны.