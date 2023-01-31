Возрастное ограничение 18+
В Калужской области взорвался беспилотник
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Калужской области в небе на высоте 50 м взорвался беспилотник.
Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, минувшей ночью жители окраин Калуги «слышали хлопок».
«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — написал Шапша в телеграм-канале.
На месте работают представители силовых структур.
Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, минувшей ночью жители окраин Калуги «слышали хлопок».
«Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет», — написал Шапша в телеграм-канале.
На месте работают представители силовых структур.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики предупредили свердловчан о смоге
03 февраля 2023
03 февраля 2023
Более 2,4 млрд рублей направлено на ремонт муниципальных дорог и мостов в Свердловской области
03 февраля 2023
03 февраля 2023
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Борису Ельцину
01 февраля 2023
01 февраля 2023