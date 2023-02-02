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Во Владикавказе на 101 году жизни умерла участница Сталинградской битвы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Северной Осетии на 101 году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы Зинаида Морозова. Об этом сообщается на официальном портале республики.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования. «Зинаида Морозова была совсем юной, когда она добровольно ушла на фронт санитарным инструктором. Ее путь к победе был длинным: Курская дуга, Сталинград, Харьков, Румыния, Венгрия, Югославия, Австрия… Сотни раненых, которых она вынесла с поля боя. Сотни спасенных жизней… Светлая память…», — говорится в тексте.
Зинаида Морозова скончалась 2 февраля, в день 80-летия окончания Сталинградской битвы.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло выразил соболезнования. «Зинаида Морозова была совсем юной, когда она добровольно ушла на фронт санитарным инструктором. Ее путь к победе был длинным: Курская дуга, Сталинград, Харьков, Румыния, Венгрия, Югославия, Австрия… Сотни раненых, которых она вынесла с поля боя. Сотни спасенных жизней… Светлая память…», — говорится в тексте.
Зинаида Морозова скончалась 2 февраля, в день 80-летия окончания Сталинградской битвы.
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