Возрастное ограничение 18+
Гознак объяснил ситуацию с загранпаспортами возросшим спросом на микросхемы
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Гознак прокомментировал ситуацию с приостановкой выдачи загранпаспортов нового образца в РФ.
«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы», — говорится в сообщении в телеграм-канале Гознака.
После завершения перенастройки «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», рассчитывают на предприятии.
Ранее Госуслуги сообщили о временной приостановке приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца.
«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы», — говорится в сообщении в телеграм-канале Гознака.
После завершения перенастройки «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», рассчитывают на предприятии.
Ранее Госуслуги сообщили о временной приостановке приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового образца.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
27 января 2023
27 января 2023
УрФУ планирует открыть филиал в Казахстане
01 февраля 2023
01 февраля 2023
Более 800 врачей не хватает в больницах Свердловской области
31 января 2023
31 января 2023