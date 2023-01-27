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В Саратове братья, три года державшие девушку в рабстве, получили 9 лет колонии
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд в Саратове приговорил двух братьев к 9 годам колонии строгого режима. Они три года держали в рабстве девушку.
По данным СК, в 2016 году два брата (35 и 37 лет) «нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку». Ее держали в неблагоустроенном сарае в селе Клещевка и предоставляли минимальный перечень продуктов.
«Злоумышленники контролировали ее труд и пресекали попытки ее бегства, применяя насилие и угрожая им. Девушка вынужденно находилась, проживала и безвозмездно работала на территории дома вплоть до 2019 года», — сообщили в региональном СУ СК.
В конце декабря 2019 года девушке все-таки удалось бежать. Ей помогли «другие граждане», сообщили в СК, не уточнив, каким именно образом. Известно, что девушке удалось бежать на автомобиле. Похитители пытались её догнать, однако она смогла добраться до Саратова и успела обратиться в полицию.
Братьев признали виновными по статьям об использовании рабского труда и покушении на похищение человека.
По данным СК, в 2016 году два брата (35 и 37 лет) «нашли и привлекли к труду незнакомую им 25-летнюю девушку». Ее держали в неблагоустроенном сарае в селе Клещевка и предоставляли минимальный перечень продуктов.
«Злоумышленники контролировали ее труд и пресекали попытки ее бегства, применяя насилие и угрожая им. Девушка вынужденно находилась, проживала и безвозмездно работала на территории дома вплоть до 2019 года», — сообщили в региональном СУ СК.
В конце декабря 2019 года девушке все-таки удалось бежать. Ей помогли «другие граждане», сообщили в СК, не уточнив, каким именно образом. Известно, что девушке удалось бежать на автомобиле. Похитители пытались её догнать, однако она смогла добраться до Саратова и успела обратиться в полицию.
Братьев признали виновными по статьям об использовании рабского труда и покушении на похищение человека.
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