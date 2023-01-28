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Число погибших при взрыве в пакистанском Пашеваре увеличилось до 92 человек
Россия и мир
По последним данным, теракт, произошедший вчера в мечети в Пашеваре в Пакестане унес жизни 92 человек. Об этом сообщают пакистанские СМИ.
Напомним, вчера днём в мечети во время намаза террорист-смертник осуществил подрыв. В мечети находилось около 120 человек.
После взрыва разрушились кровля и часть здания. По последним данным, ранеными числятся 157 человек.
Напомним, вчера днём в мечети во время намаза террорист-смертник осуществил подрыв. В мечети находилось около 120 человек.
После взрыва разрушились кровля и часть здания. По последним данным, ранеными числятся 157 человек.
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