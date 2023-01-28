Число погибших при взрыве в пакистанском Пашеваре увеличилось до 92 человек

Алиса Левина © Вечерние ведомости

По последним данным, теракт, произошедший вчера в мечети в Пашеваре в Пакестане унес жизни 92 человек. Об этом сообщают пакистанские СМИ.Напомним, вчера днём в мечети во время намаза террорист-смертник осуществил подрыв. В мечети находилось около 120 человек.После взрыва разрушились кровля и часть здания. По последним данным, ранеными числятся 157 человек.