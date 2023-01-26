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Посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможности терактов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Посольство США в Турции предупредило своих граждан о вероятности терактов.
В сообщении на сайте посольства говорится, что правительство США предупреждает своих граждан «о возможных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипломатические миссии в Стамбуле или других местах, часто посещаемых жителями Запада, особенно в районах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль».
В посольстве уточнили, что это сообщение «обновляет предупреждение системы безопасности от 27 января 2023 г. об инцидентах с сжиганием Корана в Европе».
Гражданам рекомендуют сохранять бдительность и избегать скопления людей.
Добавим, что в понедельник в Пакистане произошел взрыв в мечети. По уточненной информации, погибли 25 человек, около 120 получили ранения.
В сообщении на сайте посольства говорится, что правительство США предупреждает своих граждан «о возможных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипломатические миссии в Стамбуле или других местах, часто посещаемых жителями Запада, особенно в районах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль».
В посольстве уточнили, что это сообщение «обновляет предупреждение системы безопасности от 27 января 2023 г. об инцидентах с сжиганием Корана в Европе».
Гражданам рекомендуют сохранять бдительность и избегать скопления людей.
Добавим, что в понедельник в Пакистане произошел взрыв в мечети. По уточненной информации, погибли 25 человек, около 120 получили ранения.
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