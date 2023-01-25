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В Пакистане произошел взрыв, ранения получили около 90 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В понедельник в городе Пешавар на северо-западе Пакистана произошел взрыв. По информации Reuters, пострадали по меньшей мере 90 человек.
Сообщается, что взрыв произошел в мечети, где собралось большое количество людей для молитвы.
Часть здания обрушилась. Предположительно, под завалами могут находиться люди. В местных СМИ пишут, что район взрыва оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение.
В городской больнице сообщили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Информация уточняется. Данных о погибших нет. Пока неизвестно, является ли ЧП терактом.
Обновлено. Местное телевидение сообщает, что в результате взрыва погибли 17 человек. По предварительной информации, взрыв в мечети совершил террорист-смертник.
Сообщается, что взрыв произошел в мечети, где собралось большое количество людей для молитвы.
Часть здания обрушилась. Предположительно, под завалами могут находиться люди. В местных СМИ пишут, что район взрыва оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение.
В городской больнице сообщили, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Информация уточняется. Данных о погибших нет. Пока неизвестно, является ли ЧП терактом.
Обновлено. Местное телевидение сообщает, что в результате взрыва погибли 17 человек. По предварительной информации, взрыв в мечети совершил террорист-смертник.
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