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В Домодедово задержали гражданку Румынии с нательными крестами на 13 миллионов
Россия и мир
Фото: Федеральной таможенной служба
В Домодедово задержали гражданку Румынии, в ручной клади которой оказалось 18 нательных крестов с бриллиантами на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной служба.
Известно, что женщина прибыла из Дубая.
В её действиях таможенники усмотрели контрабанду стратегически важными товарами и уклонение от уплаты таможенных платежей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары превышает 4 миллиона рублей.
«Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн рублей. Также у неё были обнаружены незадекларированные наручные часы Bulgari»,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Известно, что женщина прибыла из Дубая.
В её действиях таможенники усмотрели контрабанду стратегически важными товарами и уклонение от уплаты таможенных платежей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары превышает 4 миллиона рублей.
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