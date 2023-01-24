В Домодедово задержали гражданку Румынии с нательными крестами на 13 миллионов





– говорится в сообщении пресс-службы. «Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 млн рублей. Также у неё были обнаружены незадекларированные наручные часы Bulgari»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Домодедово задержали гражданку Румынии, в ручной клади которой оказалось 18 нательных крестов с бриллиантами на 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной служба.Известно, что женщина прибыла из Дубая.В её действиях таможенники усмотрели контрабанду стратегически важными товарами и уклонение от уплаты таможенных платежей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары превышает 4 миллиона рублей.