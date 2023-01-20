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Райффайзенбанк перестанет принимать евро и доллары в банкоматах
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 1 февраля банкоматы Райффайзенбанка перестанут принимать евро и доллары США. Об этом сообщается на сайте банка.
Отмечается, что у клиентов останется возможность вносить наличную валюту в отделениях. Все операции проводятся в обычном режиме.
«Решение связано с изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам»,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что у клиентов останется возможность вносить наличную валюту в отделениях. Все операции проводятся в обычном режиме.
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