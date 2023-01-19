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КС указал судам на их обязанность рассматривать жалобы арестованных
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Конституционный суд (КС) указал судам общей юрисдикции на необходимость рассматривать жалобы содержащихся в СИЗО на их перевод из одного места ограничения свободы в другое.
Поводом для рассмотрения конституционности положений Уголовно-процессуального кодекса стала жалоба Владимира Саркисяна, находившегося в СИЗО в статусе обвиняемого по уголовному делу. Его несколько раз переводили из одного следственного изолятора в другой. За всё время, которое он провёл под стражей, он побывал в Ставропольском крае, Калмыкии и Чечне.
Владимир Саркисян жаловался на неоднократные перемещения в суд, но суд не принимал его обращения, ссылаясь на то, что переводы в другие СИЗО находятся в компетенции следователя.
В решении также подчеркивается, что заявитель имеет право на применение в отношении него компенсаторных механизмов, форму и размер которых определит суд, рассмотревший соответствующую жалобу в первой инстанции, если установит, что перевод заявителя из одного СИЗО в другой привел к нарушению его прав.
Поводом для рассмотрения конституционности положений Уголовно-процессуального кодекса стала жалоба Владимира Саркисяна, находившегося в СИЗО в статусе обвиняемого по уголовному делу. Его несколько раз переводили из одного следственного изолятора в другой. За всё время, которое он провёл под стражей, он побывал в Ставропольском крае, Калмыкии и Чечне.
Владимир Саркисян жаловался на неоднократные перемещения в суд, но суд не принимал его обращения, ссылаясь на то, что переводы в другие СИЗО находятся в компетенции следователя.
«Статья 125 УПК гарантирует возможность обжалования не только постановлений о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела, но и других действий следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства»,
– говорится в постановлении Конституционного суда.
В решении также подчеркивается, что заявитель имеет право на применение в отношении него компенсаторных механизмов, форму и размер которых определит суд, рассмотревший соответствующую жалобу в первой инстанции, если установит, что перевод заявителя из одного СИЗО в другой привел к нарушению его прав.
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