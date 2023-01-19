КС указал судам на их обязанность рассматривать жалобы арестованных

– говорится в постановлении Конституционного суда

«Статья 125 УПК гарантирует возможность обжалования не только постановлений о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела, но и других действий следователя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства»,