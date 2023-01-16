В России произошли сбои в работе App Store

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня у российских пользователей App Store возникли проблемы в работе приложения. О сбоях люди сообщали в социальных сетях.По словам россиян, не открывался не только магазин приложений Apple App Store, но и другие сервисы Apple. По некоторой информации, сервис продолжал работу лишь с VPN.На момент этой публикации App Store вновь стал доступен для российских пользователей. Перебои длились примерно полчаса.