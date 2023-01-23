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Из России может уйти крупнейший поставщик платёжных терминалов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Один из крупнейших производителей терминалов для приёма карт к оплате может уйти из России уже в марте. Речь идёт о компании Ingenico, производящей POS-терминалы, а также оказывающей техническую поддержку. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.
Официально Ingenico не объявляла о своем уходе. Однако один из источников издания заявляет, что все переговоры с банками ведутся неофициально, и вероятность ухода пока обсуждается.
По данным Банка России, на конец третьего квартала 2022 года в России было установлено около 4 миллионов POS-терминалов. Сама Ingenico в начале 2018 года сообщала, что в России произведено 1,5 миллиона её платёжных терминалов.
Отмечается, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. В Сбербанке и ВТБ на запрос РБК не ответили. В Промсвязьбанке не стали отвечать на вопрос о доле устройств, но передали комментарий вице-президента директора по эквайрингу Промсвязьбанка Никиты Хомутова.
По его словам, Промсвязьбанк уже реализует стратегию, направленную на поэтапную замену терминального оборудования и программного обеспечения к нему.
Ingenico – международная компания, штаб-квартира которой находится во Франции. В России она работает с 2007 года, её российской «дочкой» является ООО «Инженико». До 2019 году у неё был завод в России, но в июле компания прекратила производство и перенесла его во Вьетнам.
На данный момент на официальном сайте Ingenico России нет в списке стран, где работает офис компании. Представитель главного офиса также сообщил РБК, что в июне 2022 года Ingenico передала 100% акций ООО «Инженико», поэтому компания больше не может комментировать информацию о российском бизнесе.
Официально Ingenico не объявляла о своем уходе. Однако один из источников издания заявляет, что все переговоры с банками ведутся неофициально, и вероятность ухода пока обсуждается.
По данным Банка России, на конец третьего квартала 2022 года в России было установлено около 4 миллионов POS-терминалов. Сама Ingenico в начале 2018 года сообщала, что в России произведено 1,5 миллиона её платёжных терминалов.
Отмечается, что устройства Ingenico занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. В Сбербанке и ВТБ на запрос РБК не ответили. В Промсвязьбанке не стали отвечать на вопрос о доле устройств, но передали комментарий вице-президента директора по эквайрингу Промсвязьбанка Никиты Хомутова.
По его словам, Промсвязьбанк уже реализует стратегию, направленную на поэтапную замену терминального оборудования и программного обеспечения к нему.
«Банк еще в прошлом году изучил предложения на рынке эквайринга и заключил контракты с альтернативными поставщиками POS-терминалов, которые уже установлены и успешно работают»,
– сказал Хомутов.
Ingenico – международная компания, штаб-квартира которой находится во Франции. В России она работает с 2007 года, её российской «дочкой» является ООО «Инженико». До 2019 году у неё был завод в России, но в июле компания прекратила производство и перенесла его во Вьетнам.
На данный момент на официальном сайте Ingenico России нет в списке стран, где работает офис компании. Представитель главного офиса также сообщил РБК, что в июне 2022 года Ingenico передала 100% акций ООО «Инженико», поэтому компания больше не может комментировать информацию о российском бизнесе.
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