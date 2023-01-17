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В Башкирии 15-летний подросток попал под поезд и выжил
Россия и мир
Фото: Ольга Кольтенберг
В Башкирии в Куюргазинском районе 15-летнего подростка сбил поезд, следовавший из Оренбурга в Уфу. Юноша остался жив, но получил травмы. Сейчас он находится в больнице.
Инцидент произошёл вчера, 23 января. Как сообщили в управлении на транспорте Следственного комитете России, машинист применил экстренное торможение, когда увидел подростка на путях, и подал сигнал большой громкости, однако избежать несчастного случая не удалось.
Следователи уже устанавливают обстоятельства и причины травмирования юноши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошёл вчера, 23 января. Как сообщили в управлении на транспорте Следственного комитете России, машинист применил экстренное торможение, когда увидел подростка на путях, и подал сигнал большой громкости, однако избежать несчастного случая не удалось.
Следователи уже устанавливают обстоятельства и причины травмирования юноши. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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