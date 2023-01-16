Мужчиной с оружием в Железногорске оказалась 19-летняя девушка

рассказали в полиции.

«Оперативники уголовного розыска выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями. Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео», –