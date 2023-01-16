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Мужчиной с оружием в Железногорске оказалась 19-летняя девушка
Россия и мир
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Мужчиной с предметом похожим на огнестрельное оружие, из-за которого в Железногорске усилили охранку школ и детских садов, оказалась 19-летняя девушка, а оружием оказалось игрушечное ружье.
Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, после сообщения о неизвестном в дежурную часть Железногорска обратился местный житель, узнавший на видео, которое попало в соцсети и мессенджеры, свою дочь.
В настоящее время девушка находится в территориальное подразделение полиции для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, после сообщения о неизвестном в дежурную часть Железногорска обратился местный житель, узнавший на видео, которое попало в соцсети и мессенджеры, свою дочь.
«Оперативники уголовного розыска выехали по адресу проживания заявителя, где обнаружили игрушечное ружье с пластиковыми пулями. Девушка пояснила, что заказала его в интернет-магазине, получила в пункте выдачи и несла домой. Именно этот момент попал на видео», –
рассказали в полиции.
В настоящее время девушка находится в территориальное подразделение полиции для опроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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