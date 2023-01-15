В Красноярском крае усилили охрану школ и детских садов из-за мужчины с оружием





– говорится в сообщении ГУ МВД России по Красноярскому краю. «В указанный район были незамедлительно направлены наряды полиции. Организована охрана школьных и дошкольных учреждений. Полицейские проводят розыскные мероприятия, обследуют жилой массив, чердаки и подвалы зданий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Красноярском крае в ЗАТО Железногорск усилили охрану школ и детских садов из-за мужчины с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Сейчас неизвестного разыскивает полиция.О подозрительном мужчине сообщил один из местных жителей, обратившийся в дежурную часть. Со слов очевидца, неизвестный бродил по улице Школьной. Правоохранители призывают граждан воздерживаться от посещения указанного района и по возможности оставаться дома.