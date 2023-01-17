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Альфа-банк и «Сбер» объявили о запуске платежных стикеров
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Альфа-банк и «Сбер» объявили о запуске платежных стикеров, которые должны будут заменить бесконтактную оплату смартфонами, недоступную в России после ухода Visa и MasterCard.
Один стикер представляет собой уменьшенную банковскую карту без номера и подтверждающего операции CVC-кода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Сбера.
Один стикер представляет собой уменьшенную банковскую карту без номера и подтверждающего операции CVC-кода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение Сбера.
«Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона – лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна»,
– говорится в сообщении банка.
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