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Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Михаила Матвеева
Депутатам Госдумы покажут фильм «Чебурашка». Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев (КПРФ).
Показ состоится 25 января в Малом зале Думы, его организует комитет по делам семьи, женщин и детей, следует из опубликованного анонса.
«Чебурашку ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом», — говорится в приглашении для депутатов, их помощников и государственных гражданских служащих аппарата ГД.
Сообщается, что семейная комедия станет первой в списке фильмов, представленных в Госдуме в этом году.
Показ состоится 25 января в Малом зале Думы, его организует комитет по делам семьи, женщин и детей, следует из опубликованного анонса.
«Чебурашку ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом», — говорится в приглашении для депутатов, их помощников и государственных гражданских служащих аппарата ГД.
Сообщается, что семейная комедия станет первой в списке фильмов, представленных в Госдуме в этом году.
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