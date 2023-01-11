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В Нижегородской области взорвался ломбард, пострадали два человека

16.22 Пятница, 20 января 2023
Россия и мир
Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
В городе Лукоянов Нижегородской области взорвался ломбард. Пострадали два человека, один госпитализирован.

По данным регионального СК, днем 20 января в расселенном нежилом доме на улице Пушкина «произошел хлопок газовоздушной смеси».

«По версии следствия, в указанном здании располагался ломбард, который отапливался при помощи газового оборудования», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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