Возрастное ограничение 18+
В Улан-Удэ будут судить пенсионерку, побившую ногами нескольких полицейских
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Улан-Удэ за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских перед судом предстанет пенсионерка. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
По версии следствия, в ноябре прошлого года женщина пришла в дежурку УМВД и в присутствии посторонних стала «беспричинно оскорблять» сотрудников полиции. С ней пытался поговорить начальник дежурной части, но «вместо диалога обвиняемая продолжила оскорблять полицейских, не реагируя на предупреждения об ответственности за свои действия».
Пока на женщину составляли протокол, она нанесла троим сотрудникам «множество ударов ногами по нижним конечностям». Позже она «повторно нанесла удары ногами четырем полицейским».
В СК уточнили, что удары не причинили вред здоровью сотрудников. «Однако общественная опасность действий женщины заключалась в посягательстве на служебную деятельность полицейских, препятствовала нормальному исполнению возложенных на них обязанностей», — сообщили в СК.
На женщину возбудили уголовное дело. Она скрывалась от следствия, в связи с чем ее поместили под домашний арест.
В СК добавили, что пенсионерка причисляет себя «к радикально настроенному движению, участники которого отрицают существование Российской Федерации, продолжают использовать советские паспорта и не признают решения российских органов государственной власти и судов». «Ряд организаций данного движения признан Министерством юстиции Российской Федерации экстремистскими», — добавили в ведомстве.
В ближайшее время будет сформировано обвинительное заключение. После уголовное дело направят прокурору и в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в ноябре прошлого года женщина пришла в дежурку УМВД и в присутствии посторонних стала «беспричинно оскорблять» сотрудников полиции. С ней пытался поговорить начальник дежурной части, но «вместо диалога обвиняемая продолжила оскорблять полицейских, не реагируя на предупреждения об ответственности за свои действия».
Пока на женщину составляли протокол, она нанесла троим сотрудникам «множество ударов ногами по нижним конечностям». Позже она «повторно нанесла удары ногами четырем полицейским».
В СК уточнили, что удары не причинили вред здоровью сотрудников. «Однако общественная опасность действий женщины заключалась в посягательстве на служебную деятельность полицейских, препятствовала нормальному исполнению возложенных на них обязанностей», — сообщили в СК.
На женщину возбудили уголовное дело. Она скрывалась от следствия, в связи с чем ее поместили под домашний арест.
В СК добавили, что пенсионерка причисляет себя «к радикально настроенному движению, участники которого отрицают существование Российской Федерации, продолжают использовать советские паспорта и не признают решения российских органов государственной власти и судов». «Ряд организаций данного движения признан Министерством юстиции Российской Федерации экстремистскими», — добавили в ведомстве.
В ближайшее время будет сформировано обвинительное заключение. После уголовное дело направят прокурору и в суд для рассмотрения по существу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Урале в суд направлено уголовное дело о разбойном нападении на жителей частного сектора
18 января 2023
18 января 2023