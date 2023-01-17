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МЧС: в Приморье крупный пожар на складе алкогольной продукции
Россия и мир
Фото: МЧС России
В городе Артем Приморского края горит склад алкогольной продукции.
Площадь пожара составляет около 1000 кв.м. Горит крыша здания.
«На данный момент тушение пожара проводится по повышенному рангу, на месте работает 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава, проводится наращивание группировки», — сообщили в региональном главке МЧС.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Площадь пожара составляет около 1000 кв.м. Горит крыша здания.
«На данный момент тушение пожара проводится по повышенному рангу, на месте работает 9 единиц пожарной техники и 34 человека личного состава, проводится наращивание группировки», — сообщили в региональном главке МЧС.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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