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В Минусинске родители, державшие дочь на цепи, получили условные сроки
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В городе Минусинске Красноярского края суд вынес обвинительный приговор по резонансному делу.
Родители 13-летней девочки, державшие её на цепи, получили условные сроки. В СК сообщили, что так супруги «воспитывали» дочь, которая возвращалась с прогулок позже установленного времени.
Девочку пристегивали металлической цепью к трубе отопления, лишая свободы передвижения. «Так, 24 мая 2022 года отец девочки, действуя совместно и с одобрения своей супруги, пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. Кроме того, 29 мая 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием», — ранее сообщали в СК.
В ходе следствия обвиняемые, 40-летняя женщина и 43-летний мужчина, признали вину.
Им назначено наказание в виде 3 лет 2-х месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Родители 13-летней девочки, державшие её на цепи, получили условные сроки. В СК сообщили, что так супруги «воспитывали» дочь, которая возвращалась с прогулок позже установленного времени.
Девочку пристегивали металлической цепью к трубе отопления, лишая свободы передвижения. «Так, 24 мая 2022 года отец девочки, действуя совместно и с одобрения своей супруги, пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. Кроме того, 29 мая 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием», — ранее сообщали в СК.
В ходе следствия обвиняемые, 40-летняя женщина и 43-летний мужчина, признали вину.
Им назначено наказание в виде 3 лет 2-х месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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