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Скончался режиссер Николай Досталь.Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.Народный артист РФ Николай Досталь умер на 77 году жизни в среду, 18 января. Причина смерти не уточняется.Среди режиссерских работ Досталя — «Человек с аккордеоном», «Шура и Просвирняк», «Облако-рай», «Монах и бес», сериал «Штрафбат» и др.