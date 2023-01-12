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Скончался режиссер Николай Досталь
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Скончался режиссер Николай Досталь.
Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.
Народный артист РФ Николай Досталь умер на 77 году жизни в среду, 18 января. Причина смерти не уточняется.
Среди режиссерских работ Досталя — «Человек с аккордеоном», «Шура и Просвирняк», «Облако-рай», «Монах и бес», сериал «Штрафбат» и др.
Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.
Народный артист РФ Николай Досталь умер на 77 году жизни в среду, 18 января. Причина смерти не уточняется.
Среди режиссерских работ Досталя — «Человек с аккордеоном», «Шура и Просвирняк», «Облако-рай», «Монах и бес», сериал «Штрафбат» и др.
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