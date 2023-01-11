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В Армении при пожаре в казарме погибли 15 военнослужащих
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Армении в ночь на 19 января произошел пожар в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей Гехаркуникской области.
По данным пресс-службы министерства обороны Армении, погибли 15 военнослужащих. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.
Причины пожара устанавливаются.
По данным пресс-службы министерства обороны Армении, погибли 15 военнослужащих. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.
Причины пожара устанавливаются.
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