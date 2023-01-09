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СК: в Мегионе после крупной коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности
Россия и мир
Фото: страница в ВК «Типичный Мегион»
В ХМАО после коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), сообщили в СК.
Напомним, в городе Мегионе 10 января произошел прорыв трубопровода, в результате жители остались без отопления и горячей воды в аномальные морозы.
«По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения города Мегиона к отопительному сезону, 10 января произошел прорыв трубопровода теплосети на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников города Мегиона. Утечка теплоносителя из трубопровода повлекла сбой режима теплоснабжения жилых домов города, что в условиях низких температур окружающего воздуха создало опасность жизни и здоровья жителей, а также экстренное выделение значительных средств на ликвидацию последствий аварии», — сообщили в региональном СУ СК.
10-11 января в Мегионе столбик термометра опускался до -44 градусов.
Без тепла остались несколько многоквартирных домов. Также жители сообщали о лопнувших трубах и залитых кипятком квартирах.
Напомним, в городе Мегионе 10 января произошел прорыв трубопровода, в результате жители остались без отопления и горячей воды в аномальные морозы.
«По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения города Мегиона к отопительному сезону, 10 января произошел прорыв трубопровода теплосети на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников города Мегиона. Утечка теплоносителя из трубопровода повлекла сбой режима теплоснабжения жилых домов города, что в условиях низких температур окружающего воздуха создало опасность жизни и здоровья жителей, а также экстренное выделение значительных средств на ликвидацию последствий аварии», — сообщили в региональном СУ СК.
10-11 января в Мегионе столбик термометра опускался до -44 градусов.
Без тепла остались несколько многоквартирных домов. Также жители сообщали о лопнувших трубах и залитых кипятком квартирах.
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