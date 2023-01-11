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За год затраты на поставку кофе в Россию выросли в 5 раз
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Из-за логистических сложностей затраты на транспортировку кофе в Россию за прошедший год выросли в 5 раз. При этом сроки поставок лишь увеличились. Об этом в интервью «РИА» рассказал глава компании «МилФудс», выкупившей весной 2022 года финскую Paulig в России, Викас Сои.
Он также заявил, что главной проблемой стало увеличение времени транспортировки. Раньше, с его слов, поставки занимали месяц-два, а сейчас на это уходит около трёх. Это не могло не сказаться на себестоимости кофе, однако больше половины составляет обжарка.
«В 2022 году она очень выросла – в 4-5 раз. Например, если раньше транспортировка зерна из Вьетнама стоила 2 тысячи долларов в контейнере до Санкт-Петербурга, то сейчас она стоит не меньше 10 тысяч»,
– сказал эксперт.
Он также заявил, что главной проблемой стало увеличение времени транспортировки. Раньше, с его слов, поставки занимали месяц-два, а сейчас на это уходит около трёх. Это не могло не сказаться на себестоимости кофе, однако больше половины составляет обжарка.
«Конечно, цены на полке сильно выросли. ... В целом же за последние 12 месяцев средняя цена натурального кофе на рынке выросла на треть»,
– утверждает Сои.
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