Каждый новый штамм коронавируса страшит россиян все меньше

Варвара Воронова © Вечерние ведомости

Аналитики Superjob посчитали, что новый штамм коронавируса, который медики назвали «кракеном», пугает только каждого десятого опрошенного россиянина. При этом омикрона опасались больше – 12 процентов опрошенных.В исследовании также отмечается, что среди тех россиян, кто вакцинировались от ковида ранее, чем полгода назад, количество опасающихся Кракена больше – 13%. Россияне, которые вообще не ставили прививок, боятся Кракена только в 8 % случаях.Напомним, ранее новый штамм коронавируса, который обозвали Кракеном, обнаружен в России – в Пензенской области. А в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали о планах создания новой вакцины, которая будет действовать против новых штаммов, а том числе против Кракена.