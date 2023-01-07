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Каждый новый штамм коронавируса страшит россиян все меньше
Россия и мир
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Аналитики Superjob посчитали, что новый штамм коронавируса, который медики назвали «кракеном», пугает только каждого десятого опрошенного россиянина. При этом омикрона опасались больше – 12 процентов опрошенных.
В исследовании также отмечается, что среди тех россиян, кто вакцинировались от ковида ранее, чем полгода назад, количество опасающихся Кракена больше – 13%. Россияне, которые вообще не ставили прививок, боятся Кракена только в 8 % случаях.
Напомним, ранее новый штамм коронавируса, который обозвали Кракеном, обнаружен в России – в Пензенской области. А в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали о планах создания новой вакцины, которая будет действовать против новых штаммов, а том числе против Кракена.
В исследовании также отмечается, что среди тех россиян, кто вакцинировались от ковида ранее, чем полгода назад, количество опасающихся Кракена больше – 13%. Россияне, которые вообще не ставили прививок, боятся Кракена только в 8 % случаях.
Напомним, ранее новый штамм коронавируса, который обозвали Кракеном, обнаружен в России – в Пензенской области. А в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассказали о планах создания новой вакцины, которая будет действовать против новых штаммов, а том числе против Кракена.
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