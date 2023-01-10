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СК возбудил уголовное дело после драки учителя географии и школьницы в Красноярске
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Красноярске после драки педагога и ученицы возбуждено уголовное дело.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), сообщили в региональном СУ СК.
«Предварительным расследованием установлено, что 10 января 2023 года учитель географии, находясь в одном из классов школы, пытаясь забрать у учащейся 6 класса (ранее в прокуратуре сообщали, что девочка учится в 5 классе — прим. ред.) электронную сигарету, используя противоправные методы воспитания, допустила в отношении 12-летней девочки применение физической силы», — говорится в сообщении.
В прокуратуре ранее сообщили, что, по предварительным данным, после попытки педагога забрать сигарету школьница якобы облила учительницу водой, после чего началась потасовка. Конфликт попал на видео.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением), сообщили в региональном СУ СК.
«Предварительным расследованием установлено, что 10 января 2023 года учитель географии, находясь в одном из классов школы, пытаясь забрать у учащейся 6 класса (ранее в прокуратуре сообщали, что девочка учится в 5 классе — прим. ред.) электронную сигарету, используя противоправные методы воспитания, допустила в отношении 12-летней девочки применение физической силы», — говорится в сообщении.
В прокуратуре ранее сообщили, что, по предварительным данным, после попытки педагога забрать сигарету школьница якобы облила учительницу водой, после чего началась потасовка. Конфликт попал на видео.
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