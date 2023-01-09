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В Красноярске учительница подралась с пятиклассницей из-за сигареты, прокуратура проводит проверку
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с инцидентом в средней школе № 34.
Местные СМИ сообщили, что учительница и пятиклассница подрались в классе на глазах у учеников. Потасовка попала на видео. Причиной конфликта стала электронная сигарета.
«Предварительно установлено, что 09.01.2023 ученица 5 класса курила в классе электронную сигарету. На попытку преподавателя ее забрать школьница облила учительницу водой, завязалась потасовка, в ходе которой девочку удалось вывести из класса», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что преподаватель работает в сфере образования более 30 лет, ветеран труда, имеет грамоты и поощрения за многолетний опыт работы. Школьница на учете в органах системы профилактики ранее не состояла, к ответственности не привлекалась.
«В ходе проверки будет дана оценка законности действиям педагога, соблюдению требований образовательного процесса в школе, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей», — говорится в сообщении.
В местных СМИ пишут, что родители девочки не стали обращаться в полицию. Также сообщается, что у школьницы якобы перелом пальца.
Местные СМИ сообщили, что учительница и пятиклассница подрались в классе на глазах у учеников. Потасовка попала на видео. Причиной конфликта стала электронная сигарета.
«Предварительно установлено, что 09.01.2023 ученица 5 класса курила в классе электронную сигарету. На попытку преподавателя ее забрать школьница облила учительницу водой, завязалась потасовка, в ходе которой девочку удалось вывести из класса», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что преподаватель работает в сфере образования более 30 лет, ветеран труда, имеет грамоты и поощрения за многолетний опыт работы. Школьница на учете в органах системы профилактики ранее не состояла, к ответственности не привлекалась.
«В ходе проверки будет дана оценка законности действиям педагога, соблюдению требований образовательного процесса в школе, а также надлежащему исполнению родительских обязанностей», — говорится в сообщении.
В местных СМИ пишут, что родители девочки не стали обращаться в полицию. Также сообщается, что у школьницы якобы перелом пальца.
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