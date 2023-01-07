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В перуанском городе Хульяка во время протестов погибли 17 человек, более 50 пострадали
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Перу во время протестов в городе Хульяка погибли не менее 17 человек, пишет «El Comercio» со ссылкой на офис омбудсмена.
Волна протестов прошла в минувший понедельник на юго-востоке Перу, в регионе Пуно. Ожесточенные столкновения с полицией произошли в районе аэропорта Хульяка. По данным издания, протестующие намеревались захватить аэропорт.
По разным данным, пострадали около 50-65 человек. Многие из них получили пулевые ранения.
Тысячи людей вышли на улицы с требованием об отставке действующего президента Дины Болуарте, пишет издание. Демонстранты требуют проведения новых выборов.
Дина Болуарте, занимавшая ранее пост вице-президента, стала главой государства около месяца назад после объявления импичмента экс-президенту Педро Кастильо. Массовые протесты в Перу начались после его задержания.
Хульяка — крупнейший город региона Пуно, в нем проживают около 225 000 человек.
Волна протестов прошла в минувший понедельник на юго-востоке Перу, в регионе Пуно. Ожесточенные столкновения с полицией произошли в районе аэропорта Хульяка. По данным издания, протестующие намеревались захватить аэропорт.
По разным данным, пострадали около 50-65 человек. Многие из них получили пулевые ранения.
Тысячи людей вышли на улицы с требованием об отставке действующего президента Дины Болуарте, пишет издание. Демонстранты требуют проведения новых выборов.
Дина Болуарте, занимавшая ранее пост вице-президента, стала главой государства около месяца назад после объявления импичмента экс-президенту Педро Кастильо. Массовые протесты в Перу начались после его задержания.
Хульяка — крупнейший город региона Пуно, в нем проживают около 225 000 человек.
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