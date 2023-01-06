Возрастное ограничение 18+
В Брянске на обочине дороги нашли тело новорожденного ребенка, его мать задержана
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брянске на обочине автомобильной дороги нашли тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете.
Его 28-летняя мать задержана, сообщили в региональном СУ СК. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Напомним, в Марий Эл 43-летнюю многодетную мать подозревают в убийстве новорожденной дочки. По версии СК, мать 4-х маленьких детей в состоянии алкогольного опьянения родила девочку, задушила её, после чего спрятала тело в пакете на балконе, сообщали в СК.
Его 28-летняя мать задержана, сообщили в региональном СУ СК. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Напомним, в Марий Эл 43-летнюю многодетную мать подозревают в убийстве новорожденной дочки. По версии СК, мать 4-х маленьких детей в состоянии алкогольного опьянения родила девочку, задушила её, после чего спрятала тело в пакете на балконе, сообщали в СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».