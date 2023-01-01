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В Краснодаре будут судить мужа и жену за убийство маленького сына и жестокое обращение с детьми
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Краснодаре перед судом предстанет супружеская пара, которую подозревают в убийстве пятилетнего мальчика и жестоком обращении с детьми.
По данным СК, в прошлом году 32-летняя женщина и ее 29-летний муж систематически жестоко избивали детей за непослушание, плохое поведение и неуспеваемость в школе.
В СК уточнили, что речь идет о пятилетнем сыне и 11-летней дочке фигурантки, которых она родила от других мужчин. Детей били руками, ремнем, шнуром питания, деревянным массажером.
Прошлой весной мальчик получил травмы средней тяжести, а летом после очередных побоев ребенок скончался. «В ночное время 9 июня 2022 года злоумышленники, находясь у себя в квартире, расположенной по улице Тюляева города Краснодара, в виду непослушания 5-летнего мальчика, нанесли ему с особой жестокостью деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами не менее 38 ударов по голове и туловищу, после чего легли спать. В ту же ночь мальчик от полученных повреждений скончался», — сообщили в региональном СУ СК.
Утром мужчина положил тело мальчика в сумку, вывез в лесополосу на берегу реки Кубань и закопал. Позже, по версии СК, семья попыталась инсценировать пропажу ребенка. Они отправились на отдых на берег реки, после чего мать погибшего сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына.
В СК уточнили, что у пары есть общий ребёнок — двухлетняя девочка, и ещё одну малышку женщина родила во время предварительного следствия. «Новорожденная и 2-х летняя девочки были переданы под опеку их бабушке, которая ранее уже была опекуном детей, а 11-летняя – её биологическому отцу», — сообщили в СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что в Республике Марий Эл многодетную мать будут судить по делу об убийстве новорожденной девочки.
Также в минувшую субботу челябинские СМИ сообщили об убийстве 10-летней девочки. Сообщается, что мать убила свою дочь и покончила с собой.
По данным СК, в прошлом году 32-летняя женщина и ее 29-летний муж систематически жестоко избивали детей за непослушание, плохое поведение и неуспеваемость в школе.
В СК уточнили, что речь идет о пятилетнем сыне и 11-летней дочке фигурантки, которых она родила от других мужчин. Детей били руками, ремнем, шнуром питания, деревянным массажером.
Прошлой весной мальчик получил травмы средней тяжести, а летом после очередных побоев ребенок скончался. «В ночное время 9 июня 2022 года злоумышленники, находясь у себя в квартире, расположенной по улице Тюляева города Краснодара, в виду непослушания 5-летнего мальчика, нанесли ему с особой жестокостью деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами не менее 38 ударов по голове и туловищу, после чего легли спать. В ту же ночь мальчик от полученных повреждений скончался», — сообщили в региональном СУ СК.
Утром мужчина положил тело мальчика в сумку, вывез в лесополосу на берегу реки Кубань и закопал. Позже, по версии СК, семья попыталась инсценировать пропажу ребенка. Они отправились на отдых на берег реки, после чего мать погибшего сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына.
В СК уточнили, что у пары есть общий ребёнок — двухлетняя девочка, и ещё одну малышку женщина родила во время предварительного следствия. «Новорожденная и 2-х летняя девочки были переданы под опеку их бабушке, которая ранее уже была опекуном детей, а 11-летняя – её биологическому отцу», — сообщили в СК.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что в Республике Марий Эл многодетную мать будут судить по делу об убийстве новорожденной девочки.
Также в минувшую субботу челябинские СМИ сообщили об убийстве 10-летней девочки. Сообщается, что мать убила свою дочь и покончила с собой.
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