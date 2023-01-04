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В России с января начали действовать единый налоговый счет и единый налоговый платеж
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России с января вступают в силу новые правила для бизнеса.
Как сообщали ранее в ФНС, с начала 2023 года в России вводится институт Единого налогового счета (ЕНС) для юрлиц и ИП. Это делается для того, чтобы упростить систему выплаты налогов.
ЕНС имеет ряд преимуществ, отмечают в налоговой службе. Так, к примеру, исчезает необходимость перечисления большого количества платежей, устанавливаются единые сроки уплаты налогов (все налоги можно выплатить 1 раз в месяц единым платежом). Также отпадает необходимость вносить большое количество реквизитов. «Вместо большого количества платежей и необходимости указания в них более 900 трлн. вариантов реквизитов денежные средства будут перечисляться единым налоговым платежом (ЕНП) с указанием только двух изменяемых реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика», — уточнили в ФНС.
Кроме того, не будет возникать ситуации, при которой у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным платежам, отмечают в ФНС.
В ведомстве обещают, что вся необходимая информация будет доступна налогоплательщику онлайн, по ИНН можно будет платить как по номеру телефона. Также можно будет подключить автоплатеж. Плательщику будут доступны детальные данные о том, как сформировался баланс, на что и как были распределены платежи.
Добавим, что с 1 января также вводится новый порядок удержания и уплаты НДФЛ. Перечислять НДФЛ нужно будет не позднее 28-го числа соответствующего месяца.
Как сообщали ранее в ФНС, с начала 2023 года в России вводится институт Единого налогового счета (ЕНС) для юрлиц и ИП. Это делается для того, чтобы упростить систему выплаты налогов.
ЕНС имеет ряд преимуществ, отмечают в налоговой службе. Так, к примеру, исчезает необходимость перечисления большого количества платежей, устанавливаются единые сроки уплаты налогов (все налоги можно выплатить 1 раз в месяц единым платежом). Также отпадает необходимость вносить большое количество реквизитов. «Вместо большого количества платежей и необходимости указания в них более 900 трлн. вариантов реквизитов денежные средства будут перечисляться единым налоговым платежом (ЕНП) с указанием только двух изменяемых реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика», — уточнили в ФНС.
Кроме того, не будет возникать ситуации, при которой у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным платежам, отмечают в ФНС.
В ведомстве обещают, что вся необходимая информация будет доступна налогоплательщику онлайн, по ИНН можно будет платить как по номеру телефона. Также можно будет подключить автоплатеж. Плательщику будут доступны детальные данные о том, как сформировался баланс, на что и как были распределены платежи.
Добавим, что с 1 января также вводится новый порядок удержания и уплаты НДФЛ. Перечислять НДФЛ нужно будет не позднее 28-го числа соответствующего месяца.
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