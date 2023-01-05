В нескольких российских регионах фиксируют аномальные морозы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В несколько российских регионов пришли аномальные морозы.В Башкирии накануне было объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни, по данным МЧС, в регионе ожидаются морозы в 40-42 градуса. В ночь на понедельник, 9 января, в Уфе была зафиксирована рекордно низкая температура в -39,1°C (предыдущий рекорд был зафиксирован в этот же день в 1974 году и составлял -37,9°C, сообщили синоптики). При этом в некоторых населенных пунктах на севере региона столбик термометра опускался до -40-50 °C, сообщили местные жители.В Удмуртии и Оренбургской области синоптики также предупредили об аномальных морозах до 40 градусов. В Удмуртии после каникул для школьников ввели дистанционное обучение. Также занятия могут отменить в Оренбургской области.В Челябинской области в ночь на 8 января температура опускалась до –43°C.В Нижегородской и Кировской областях ожидается похолодание до –36°.В Якутии установились морозы до -60 градусов. В Оймяконе зарегистрировано -59, в нескольких районах температура воздуха опустилась ниже -45.В МЧС по Свердловской области предупредили, что аномально холодная погода в регионе сохранится до 11 января. Местами температура будет опускаться до -40 градусов. В ведомстве рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок, аккуратно пользоваться обогревателями, не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа, также в МЧС советуют надевать свободную одежду, так как это способствует нормальной циркуляции крови. «Особое внимание уделяйте обуви — тесная обувь, отсутствие стельки служат основной предпосылкой для обморожений», — отметили в ведомстве.Добавим также, что морозы становятся испытанием для коммунальной инфраструктуры. Так, в Рязани 9 января произошла авария на теплосетях, в результате чего без отопления остались 19 жилых домов, спортшкола и стоматологическая клиника. Прокуратура проводит проверку. Ночью в Рязани было -22 градуса, к концу недели обещают потепление до -3.