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Таиланд с 9 января ввёл новые антиковидные правила для въезда туристов
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Таиланде с 9 января начинают действовать обновленные правила для въезда иностранных туристов, сообщают в российских авиакомпаниях.
«Согласно новым правилам, туристам по прилёте в королевство необходимо иметь при себе один из документов, переведенных на английский язык:
- сертификат о вакцинации от COVID-19 любой из вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда (в перечень одобренных вакцин входят «Спутник V» и «Спутник Лайт»). Важно: с момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней;
- справка, подтверждающая выздоровление от COVID-19, полученная не более чем за 180 дней до вылета;
- справка, подтверждающая медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
В авиакомпании добавили, что при отсутствии сертификата или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование в аэропорту прибытия.
При этом уточняется, что информация «может обновляться по факту принятых решений властями Таиланда».
«Согласно новым правилам, туристам по прилёте в королевство необходимо иметь при себе один из документов, переведенных на английский язык:
- сертификат о вакцинации от COVID-19 любой из вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда (в перечень одобренных вакцин входят «Спутник V» и «Спутник Лайт»). Важно: с момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней;
- справка, подтверждающая выздоровление от COVID-19, полученная не более чем за 180 дней до вылета;
- справка, подтверждающая медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19», — говорится в сообщении «Аэрофлота».
В авиакомпании добавили, что при отсутствии сертификата или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование в аэропорту прибытия.
При этом уточняется, что информация «может обновляться по факту принятых решений властями Таиланда».
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