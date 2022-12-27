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ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Почти половина россиян (48%) хотела бы восстановления СССР. Такие данные приводят социологи ВЦИОМ.
С прошлого года эти цифры не изменились (в 2021 году также 48%). Показатель выше среди мужчин (53% vs. 44% среди женщин) и увеличивается с возрастом. В группе 60+ он достигает максимальных 58%, это в два раза больше по сравнению с молодыми россиянами 18-24 лет (27%).
Не хотели бы восстановления СССР 37% россиян. Это преимущественно молодежь 18-24 лет (54%), аудитория, довольная своими доходами (45%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (60%), городов-миллионников (47%), активные пользователи интернета (50%).
Топ-3 ассоциаций, связанных с СССР (в разных возрастных группах):
18-24 года: Сталин (13%), коммунизм (13%), дружба народов (12%);
25-34 года: стабильность (13%), дружба народов (11%), репрессии (10%);
35-44 года: стабильность (18%), детство, молодость (17%), дружба народов (13%);
45-59 года: стабильность (24%), детство, молодость (24%), хорошее время (20%);
старше 60 лет: хорошее время (22%), детство, молодость (16%), стабильность (14%).
Рейтинг выдающихся достижений СССР:
- космическая программа — запуск первого спутника и первый полет человека в космос (55%);
- победа в Великой Отечественной войне (13%);
- развитие промышленности (12%);
- развитие науки и технологий, лучшие ученые (10%) ;
- ядерное оружие, атомная энергетика (10%).
С прошлого года эти цифры не изменились (в 2021 году также 48%). Показатель выше среди мужчин (53% vs. 44% среди женщин) и увеличивается с возрастом. В группе 60+ он достигает максимальных 58%, это в два раза больше по сравнению с молодыми россиянами 18-24 лет (27%).
Не хотели бы восстановления СССР 37% россиян. Это преимущественно молодежь 18-24 лет (54%), аудитория, довольная своими доходами (45%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (60%), городов-миллионников (47%), активные пользователи интернета (50%).
Топ-3 ассоциаций, связанных с СССР (в разных возрастных группах):
18-24 года: Сталин (13%), коммунизм (13%), дружба народов (12%);
25-34 года: стабильность (13%), дружба народов (11%), репрессии (10%);
35-44 года: стабильность (18%), детство, молодость (17%), дружба народов (13%);
45-59 года: стабильность (24%), детство, молодость (24%), хорошее время (20%);
старше 60 лет: хорошее время (22%), детство, молодость (16%), стабильность (14%).
Рейтинг выдающихся достижений СССР:
- космическая программа — запуск первого спутника и первый полет человека в космос (55%);
- победа в Великой Отечественной войне (13%);
- развитие промышленности (12%);
- развитие науки и технологий, лучшие ученые (10%) ;
- ядерное оружие, атомная энергетика (10%).
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