Возрастное ограничение 18+

ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР

18.22 Пятница, 30 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Почти половина россиян (48%) хотела бы восстановления СССР. Такие данные приводят социологи ВЦИОМ.

С прошлого года эти цифры не изменились (в 2021 году также 48%). Показатель выше среди мужчин (53% vs. 44% среди женщин) и увеличивается с возрастом. В группе 60+ он достигает максимальных 58%, это в два раза больше по сравнению с молодыми россиянами 18-24 лет (27%).

Не хотели бы восстановления СССР 37% россиян. Это преимущественно молодежь 18-24 лет (54%), аудитория, довольная своими доходами (45%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (60%), городов-миллионников (47%), активные пользователи интернета (50%).

Топ-3 ассоциаций, связанных с СССР (в разных возрастных группах):

18-24 года: Сталин (13%), коммунизм (13%), дружба народов (12%);
25-34 года: стабильность (13%), дружба народов (11%), репрессии (10%);
35-44 года: стабильность (18%), детство, молодость (17%), дружба народов (13%);
45-59 года: стабильность (24%), детство, молодость (24%), хорошее время (20%);
старше 60 лет: хорошее время (22%), детство, молодость (16%), стабильность (14%).

Рейтинг выдающихся достижений СССР:

- космическая программа — запуск первого спутника и первый полет человека в космос (55%);
- победа в Великой Отечественной войне (13%);
- развитие промышленности (12%);
- развитие науки и технологий, лучшие ученые (10%) ;
- ядерное оружие, атомная энергетика (10%).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В три раза вырос отток мигрантов из Свердловской области
27 декабря 2022
Коммунисты Каменска-Уральского отметят столетие несуществующего государства автопробегом
29 декабря 2022
Екатеринбург занял 8-е место в рейтинге бюджетообеспеченности российских городов-миллионников
23 декабря 2022
34% жителей Свердловской области хотели бы переехать в другую страну
21 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
21:17 Нижний Тагил бьёт печальные рекорды по смертности от раковых заболеваний
20:43 За гибель молодого кондуктора на Уралмаше под суд отдали водителя автобуса
20:18 Из-за резкого похолодания в Ревде опять вырос «световой лес»
19:41 За пожар в Нижнетагильском лесничестве взыскали с лесозаготовителей
18:44 Парк Маяковского открыл для посетителей две высоченные горки
18:24 Автомобилист «не заметил» поезд на одной из улиц Екатеринбурга
17:52 В новогоднюю ночь в Свердловской области будет морозно
17:34 Выращенные в Италии семена моркови забраковали в Свердловской области
17:21 Первые общежития деревни спортивных состязаний в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию
16:48 Мэрия Екатеринбурга отложила благоустройство дендропарка на неопределенный срок
16:19 Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки
15:54 Глава Алапаевска через суд отменил решение гордумы о своей отставке
15:23 Суд в Екатеринбурге отправил педофила в колонию на 20 лет
14:55 Дистант в свердловских школах после зимних каникул продлевать не планируют
14:22 В праздники в Екатеринбурге может выпасть почти месячная норма осадков
13:51 Больше недели ищут пропавшую женщину в Свердловской области
13:25 В Свердловской области подтвердили 149 новых случаев коронавируса
13:01 Молодой ученый из Пермского Политеха создал ПО для оптимизации обучения IT-специалистов
12:57 Росреестр Прикамья напоминает о нововведениях в законодательстве о недвижимости с 1 января
12:54 «Святогор» построил новый корт для юных хоккеистов поселка Полуночное
12:29 В Екатеринбурге изменится график работы прививочных кабинетов и травмпунктов
11:53 Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге готов к открытию
11:22 «Ласточки» свяжут Екатеринбург и север Свердловской области в конце января
10:55 Мэрия Нижнего Тагила выплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку
10:28 Перед праздниками в Дегтярске закрылось здание автовокзала
Все новости
18:22 ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР
17:49 Полиция Краснодара задержала 15 человек по делу о вовлечении в занятие проституцией
16:15 Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
15:25 МЧС: взрыв газа в жилом доме в Москве не подтвержден
14:54 Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объявил об уходе из компании
14:33 СМИ: на западе Москвы пожар на пятом этаже в многоквартирном доме
13:47 В США «газлайтинг» назвали словом года
12:51 В Перми из-за вспыхнувшего угля сгорел локомотив ретропоезда
11:33 Власти Тувы ввели в регионе запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января
11:09 Самолёт из Хабаровска экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося зарядного устройства
18:13 Российские учёные разработали сверхвысокомолекулярный пластик с малым газовыделением
17:53 Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
17:38 В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса на 1,5 миллиона рублей
16:54 В Китае в выставочном зале гуанчжоуского автосалона случился пожар
16:30 Пять человек погибли в аварии на автомагистрали в Южной Корее
15:46 Пострадавший от гигантской сосульки в Москве генерал МЧС переведён из реанимации
15:17 На режимном предприятии в Санкт-Петербурге произошёл взрыв
14:42 Следственный комитет возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области
14:08 Петербургский завод Hyundai возобновил производство кузовов
13:33 На реконструкцию медучреждений в регионах выделили почти 39 миллиардов рублей
19:59 СМИ: в Москве на голову генералу МЧС упала гигантская сосулька, он госпитализирован
18:47 В Кудрово произошла драка из-за спора о том, кто будет управлять самым большим домом в Европе
17:49 Суд в Перми приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы
17:01 В Приморье пенсионерка оказалась заблокирована в доме на несколько дней из-за нечищеных дорог
15:53 В Хабаровске горел цех на заводе Амуркабель, из помещения эвакуировали 9 газовых баллонов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK