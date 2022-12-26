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Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объявил об уходе из компании
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объявил об уходе из компании. Об этом он сказал в обращении к сотрудникам.
Текст обращения, которое называется «новогоднее прощание», публикует РБК.
«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании – в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», — говорится в тексте письма к сотрудникам.
Волож добавил, что ему «по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга».
Текст обращения, которое называется «новогоднее прощание», публикует РБК.
«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании – в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», — говорится в тексте письма к сотрудникам.
Волож добавил, что ему «по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга».
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