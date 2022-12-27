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В Перми из-за вспыхнувшего угля сгорел локомотив ретропоезда
Россия и мир
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Перми вечером в четверг загорелся локомотив ретропоезда.
«29.12.2022 в 20:30 произошло возгорание паровоза (ретропоезд), находящегося на 2 железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций ст. Пермь-2. В результате происшествия паровоз выгорел», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром, добавили в ведомстве. В региональном ГУ МЧС предварительной причиной пожара называют «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства».
В МЧС уточнили, в кабине машиниста паровоза загорелся уголь. Людей в кабине в момент пожара не было. Пострадавших и погибших нет.
По данным ведомства, площадь пожара составила приблизительно 3 кв. метра, при этом тушили его «40 человек личного состава и 12 единиц техники».
Сгоревший паровоз Еа-3113 был построен в 1944 году в США.
«29.12.2022 в 20:30 произошло возгорание паровоза (ретропоезд), находящегося на 2 железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций ст. Пермь-2. В результате происшествия паровоз выгорел», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром, добавили в ведомстве. В региональном ГУ МЧС предварительной причиной пожара называют «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства».
В МЧС уточнили, в кабине машиниста паровоза загорелся уголь. Людей в кабине в момент пожара не было. Пострадавших и погибших нет.
По данным ведомства, площадь пожара составила приблизительно 3 кв. метра, при этом тушили его «40 человек личного состава и 12 единиц техники».
Сгоревший паровоз Еа-3113 был построен в 1944 году в США.
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