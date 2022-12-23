В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса на 1,5 миллиона рублей

«Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», – приводит РИА заявление.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Забайкалье возбудили уголовное дело после уничтожения партии вакцины от коронавируса, общая стоимость которой достигла почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УФСБ России.Утверждается, что это было сделано для того, чтобы скрыть сорванные сроки плана по иммунизации.Отмечается, что вакцина предназначалась для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.