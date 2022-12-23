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В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса на 1,5 миллиона рублей
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Забайкалье возбудили уголовное дело после уничтожения партии вакцины от коронавируса, общая стоимость которой достигла почти 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УФСБ России.
Утверждается, что это было сделано для того, чтобы скрыть сорванные сроки плана по иммунизации.
Отмечается, что вакцина предназначалась для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.
Утверждается, что это было сделано для того, чтобы скрыть сорванные сроки плана по иммунизации.
«Противоправные действия были предприняты с целью сокрытия факта невыполнения в утвержденные сроки распоряжения Министерства здравоохранения Забайкальского края по постановке вакцины», – приводит РИА заявление.
Отмечается, что вакцина предназначалась для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности.
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