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Пять человек погибли в аварии на автомагистрали в Южной Корее
Россия и мир
Скрин из видео Yonhap
В Южной Корее в тоннеле на скоростной магистрали произошла авария, в результате которой произошло возгорание. Агентство Yonhap сообщает о пяти погибших. Также, по последним данным, в происшествии пострадали 37 человек, трое из которых в тяжёлом состоянии.
Инцидент произошёл в 13.49 по местному времени в городе Квачхон к югу от Сеула. Известно, что возгорание произошло после столкновения автобуса и мусоровоза. Возгорание было ликвидировано в 16.12.
Официальная причина пожара на данный момент не установлена.
Ранее в СМИ сообщали о шести погибших. Специалисты экстренных служб объяснили, что одну из жертв аварии посчитали дважды.
«В результате аварии около 40 автомобилей, въехавших в тоннель, оказались изолированы», – говорится в сообщении корейского информационного агентство.
Инцидент произошёл в 13.49 по местному времени в городе Квачхон к югу от Сеула. Известно, что возгорание произошло после столкновения автобуса и мусоровоза. Возгорание было ликвидировано в 16.12.
Официальная причина пожара на данный момент не установлена.
Ранее в СМИ сообщали о шести погибших. Специалисты экстренных служб объяснили, что одну из жертв аварии посчитали дважды.
«Мы завершили третий обыск, подтверждена гибель пяти человек», – приводят в издании слова сотрудника пожарной охраны.
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