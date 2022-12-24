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Петербургский завод Hyundai возобновил производство кузовов

14.08 Четверг, 29 декабря 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге возобновил производство деталей и краски для кузовов Hyundai Solaris, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свой источник. Далее компания будет поставлять кузова на завод в Алма-Ату в Казахстан, где собирают машины.

Летом этого года казахстанское предприятие приостановило выпуск автомобилей из-за проблем с логистикой компонентов на российском заводе.

Источник издания утверждает, что линия по изготовлению кузовов для Solaris была перезапущена недавно. Также, с его слов, ожидается запуск производства кузовов для моделей Creta. Отмечается, что представитель петербургского предприятия от комментариев отказался.

Ранее местная интернет-газета «Фонтака» сообщала о том, что завод Hyundai планирует начать сокращение персонала с начала следующего года. Издание утверждает, что это объявили сотрудникам предприятия ещё 19 декабря. В обращении генерального директора говорилось, что причиной такого решение стала нехватка автокомпонентов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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