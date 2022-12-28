Суд в Перми приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Суд в Перми приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.Об этом сообщают СМИ из зала суда.В конце ноября прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок.Бывший первокурсник юрфака пермского госуниверситета открыл стрельбу в вузе в сентябре 2021 года. Жертвами стрелка стали 6 человек, более 40 получили ранения.