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Суд в Перми приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд в Перми приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.
Об этом сообщают СМИ из зала суда.
В конце ноября прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок.
Бывший первокурсник юрфака пермского госуниверситета открыл стрельбу в вузе в сентябре 2021 года. Жертвами стрелка стали 6 человек, более 40 получили ранения.
Об этом сообщают СМИ из зала суда.
В конце ноября прокуратура запросила для Бекмансурова пожизненный срок.
Бывший первокурсник юрфака пермского госуниверситета открыл стрельбу в вузе в сентябре 2021 года. Жертвами стрелка стали 6 человек, более 40 получили ранения.
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