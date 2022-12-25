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В индийском городе Джорхат от нападений леопарда за несколько часов пострадали 15 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В небольшом индийском городе Джорхат от нападений леопарда за несколько часов пострадали 15 человек, в том числе дети.
По данным Times of India, леопард разгуливает по улицам города и ведет себя агрессивно. Судя по опубликованным видео очевидцев, животное бросается на машины, перепрыгивает через заборы, прячется между зданиями, в том числе на территории кампуса Научно-исследовательского института тропических лесов.
На одном из видео леопард забрался в фургон с людьми и убежал только после нескольких выстрелов. Специалисты пытаются поймать дикую кошку, однако, судя по всему, пока безуспешно.
В городе Джорхат в штате Ассам на востоке Индии проживают около 150 тысяч человек.
По данным Times of India, леопард разгуливает по улицам города и ведет себя агрессивно. Судя по опубликованным видео очевидцев, животное бросается на машины, перепрыгивает через заборы, прячется между зданиями, в том числе на территории кампуса Научно-исследовательского института тропических лесов.
На одном из видео леопард забрался в фургон с людьми и убежал только после нескольких выстрелов. Специалисты пытаются поймать дикую кошку, однако, судя по всему, пока безуспешно.
В городе Джорхат в штате Ассам на востоке Индии проживают около 150 тысяч человек.
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