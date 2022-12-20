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В Омске будут судить похитителя 16-ти канализационных люков
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Омске 45-летний местный житель похитил 16 крышек канализационных люков. Возбуждено уголовное дело.
Кража произошла в сентябре на территории Советского административного округа города Омска. Как сообщает региональная прокуратура, люки принадлежат АО «ОмскВодоканал». Организации был причинен ущерб на общую сумму 52 тыс. рублей.
«Кроме того, совершение указанных преступлений создало опасность для жизни и здоровья граждан, что потребовало незамедлительное проведение работ по установке крышек люков работниками организации», — уточнили в ведомстве.
Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину признал.
Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. По ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) преступнику грозит до 2 лет лишения свободы.
Кража произошла в сентябре на территории Советского административного округа города Омска. Как сообщает региональная прокуратура, люки принадлежат АО «ОмскВодоканал». Организации был причинен ущерб на общую сумму 52 тыс. рублей.
«Кроме того, совершение указанных преступлений создало опасность для жизни и здоровья граждан, что потребовало незамедлительное проведение работ по установке крышек люков работниками организации», — уточнили в ведомстве.
Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину признал.
Дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. По ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) преступнику грозит до 2 лет лишения свободы.
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