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Челябинский депутат задержан по делу о неуплате налогов на 500 миллионов рублей
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов задержан по делу об уклонении от уплаты налогов, пишет ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
Сообщается, что, по версии следствия, депутат не заплатил налоги на сумму свыше 500 млн рублей.
Он находится в статусе подозреваемого, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
По информации с сайта челябинской думы, депутат Олег Иванов («Единая Россия») также является генеральным директором группы компаний ООО «АльфаСтрой». В 2016 году был удостоен звания «Почетный строитель Урала».
По данным СМИ, депутат исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти и правоохранительных структур, пишет ТАСС.
Сообщается, что, по версии следствия, депутат не заплатил налоги на сумму свыше 500 млн рублей.
Он находится в статусе подозреваемого, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
По информации с сайта челябинской думы, депутат Олег Иванов («Единая Россия») также является генеральным директором группы компаний ООО «АльфаСтрой». В 2016 году был удостоен звания «Почетный строитель Урала».
По данным СМИ, депутат исполнял контракты по строительству и ремонту зданий для органов власти и правоохранительных структур, пишет ТАСС.
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