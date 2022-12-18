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СМИ: беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Беспилотники КНДР проникли на территорию Южной Кореи вплоть до окрестностей Сеула, пишет южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
По данным агентства, военные обнаружили предположительно северокорейские дроны в приграничных районах утром в понедельник. В ответ в воздух подняли истребители и военные вертолеты. По информации Рёнхап, военные также задействовали легкий штурмовик КА-1, но «по неизвестной причине он потерпел крушение примерно в 140 км к востоку от Сеула». Пилоты спаслись.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Южной Корее были отменены некоторые гражданские рейсы «по неизвестной причине».
По данным агентства, военные обнаружили предположительно северокорейские дроны в приграничных районах утром в понедельник. В ответ в воздух подняли истребители и военные вертолеты. По информации Рёнхап, военные также задействовали легкий штурмовик КА-1, но «по неизвестной причине он потерпел крушение примерно в 140 км к востоку от Сеула». Пилоты спаслись.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Южной Корее были отменены некоторые гражданские рейсы «по неизвестной причине».
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