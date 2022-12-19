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СМИ: в Париже мужчина открыл стрельбу, ранены несколько человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Париже мужчина открыл стрельбу, ранены несколько человек.
Об этом сообщают местные СМИ. По некоторым данным, подозреваемый задержан. Его мотивы устанавливаются.
По данным Le Parisien, стрельба произошла в 10-м округе. Полиция просит граждан покинуть район.
Добавим, что в этом округе расположены знаменитые ворота Сен-Дени.
Обновлено. По уточненной информации издания, стрельба произошла в курдском культурном центре. Огонь открыл мужчина 70 лет.
Об этом сообщают местные СМИ. По некоторым данным, подозреваемый задержан. Его мотивы устанавливаются.
По данным Le Parisien, стрельба произошла в 10-м округе. Полиция просит граждан покинуть район.
Добавим, что в этом округе расположены знаменитые ворота Сен-Дени.
Обновлено. По уточненной информации издания, стрельба произошла в курдском культурном центре. Огонь открыл мужчина 70 лет.
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