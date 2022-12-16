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В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за самовольное оставление места службы
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Челябинске военнослужащий по контракту осужден на пять лет колонии по уголовному делу о самовольном оставлении места службы в период мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.
Уголовное дело было возбуждено по части 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы). Напомним, что часть 5 была введена 24 сентября этого года. В ней говорится о самовольном оставлении части или места службы военнослужащим «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет.
«22 августа 2022 г. рядовой К. совершил самовольное оставление места службы в г. Челябинске. Далее К., достоверно зная, что 21 сентября 2022 г. на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял», — сообщили в суде.
В конце сентября военная полиция отыскала контрактника и доставила его в военную комендатуру.
По решению суда рядовой получил пять лет и один месяц в исправительной колонии общего режима. Он заключен под стражу.
Приговор в законную силу не вступил.
Об этом сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.
Уголовное дело было возбуждено по части 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы). Напомним, что часть 5 была введена 24 сентября этого года. В ней говорится о самовольном оставлении части или места службы военнослужащим «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет.
«22 августа 2022 г. рядовой К. совершил самовольное оставление места службы в г. Челябинске. Далее К., достоверно зная, что 21 сентября 2022 г. на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял», — сообщили в суде.
В конце сентября военная полиция отыскала контрактника и доставила его в военную комендатуру.
По решению суда рядовой получил пять лет и один месяц в исправительной колонии общего режима. Он заключен под стражу.
Приговор в законную силу не вступил.
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