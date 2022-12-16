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Патриарх попросил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для священнослужителей
Россия и мир
Фото: Аля Трынова/Вечерние ведомости
Патриарх Кирилл попросил законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом говорится в докладе патриарха на Епархиальном собрании Москвы.
По словам главы РПЦ, многих волнует вопрос о том, «подлежат ли священнослужители мобилизации в случае объявления таковой».
«К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — говорится в докладе.
Патриарх утверждает, что, «несмотря на пробел в законодательстве, многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооруженных действиях с оружием в руках».
По его словам, в ходе «частичной мобилизации» РПЦ и Минобороны пришли к «временному решению», и духовенству была предоставлена отсрочка на все время пребывания в священном сане. «Вместе с тем, считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение правовому управлению Московской Патриархии», — заявил патриарх.
При этом он признает, что присутствие духовенства в зоне боевых действий необходимо. «Ведь священник — при всем том, что он обязан укреплять воинский дух и поддерживать солдат, — одновременно самим фактом своего присутствия гуманизирует армейскую среду. Воин-христианин будет честно совершать свой долг, но он не будет совершать военных преступлений, не будет проявлять жестокость, — потому что у него христианские убеждения», — заявил патриарх.
По словам главы РПЦ, многих волнует вопрос о том, «подлежат ли священнослужители мобилизации в случае объявления таковой».
«К сожалению, в законодательстве отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрена. При этом святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — говорится в докладе.
Патриарх утверждает, что, «несмотря на пробел в законодательстве, многим в руководстве нашей страны очевидно, что задача духовенства не в том, чтобы участвовать в вооруженных действиях с оружием в руках».
По его словам, в ходе «частичной мобилизации» РПЦ и Минобороны пришли к «временному решению», и духовенству была предоставлена отсрочка на все время пребывания в священном сане. «Вместе с тем, считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение правовому управлению Московской Патриархии», — заявил патриарх.
При этом он признает, что присутствие духовенства в зоне боевых действий необходимо. «Ведь священник — при всем том, что он обязан укреплять воинский дух и поддерживать солдат, — одновременно самим фактом своего присутствия гуманизирует армейскую среду. Воин-христианин будет честно совершать свой долг, но он не будет совершать военных преступлений, не будет проявлять жестокость, — потому что у него христианские убеждения», — заявил патриарх.
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