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Пострадавший при взрыве на газопроводе в Чувашии получил сильные ожоги рук
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Пострадавшим при взрыве на газопроводе в Чувашии оказался водитель. По данным источника «ФАН» в экстренных службах, он получил сильные ожоги рук. Его госпитализировали в шоковом состоянии.
Инсайдер издания рассказал, что помимо медиков с пострадавшим работают психологи.
Напомним, что ранее в ГУ МЧС по Чувашской Республике сообщили о взрыве во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм. РИА писало о трёх погибших и одном пострадавшем в результате происшествия со ссылкой главу сельского поселения.
Инсайдер издания рассказал, что помимо медиков с пострадавшим работают психологи.
Напомним, что ранее в ГУ МЧС по Чувашской Республике сообщили о взрыве во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм. РИА писало о трёх погибших и одном пострадавшем в результате происшествия со ссылкой главу сельского поселения.
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